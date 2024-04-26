 Ünlü model Buse İskenderoğlu üstsüz fotoğrafını paylaştı

2016 yılında düzenlenen Miss Turkey güzelli Buse İskenderoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Oyunculuğa adım adan model, üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Sık sık spor paylaşımları yapan İskenderoğlu'nun karesine beğeni yağdı.

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