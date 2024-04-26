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Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte detaylar...

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve yeni dünyaya gelen bebekleri Imre Leon Mansız ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Mansız, bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi.

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Çifte beğeni yağdı.

Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Mansız'ın 2004'te boşandığı Nina Ritter ile evliliğinden Aimee adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor.

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