Ünlü isim İlhan Mansız kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve yeni dünyaya gelen bebekleri Imre Leon Mansız ile birlikte fotoğrafını paylaştı.



Mansız, bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi.



Çifte beğeni yağdı.



Mansız'ın 2004'te boşandığı Nina Ritter ile evliliğinden Aimee adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor.

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