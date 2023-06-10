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Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Müzik dünyasının kendine özgü tarzıyla öne çıkan genç yeteneklerinden Bade, yapımını Doğulu Music’in üstlendiği ilk EP’si “Bade”yi Zorlu PSM’de gerçekleşen lansman konserinde tanıttı. Kenan Doğulu ve Beren Saat de Bade'yi konserinde yalnız bırakmadı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Albümün çıkış şarkısı "Fragile” ile dünya listelerine giren başarılı sanatçı Bade’ye heyecanlı gecede eşlik eden davetliler arasında sanat ve müzik sektörünün önemli isimlerinden Kenan Doğulu, Beren Saat, Ege Çubukçu ve Selin Geçit yer aldı. Gecede Bade’yi yalnız bırakmayan Kenan Doğulu, müzisyenin başarısından duyduğu mutluluk ve gururu “Bade'nin profesyonel kariyerine şahit ve dahil olmak benim için çok gurur verici, müzik dünyasında attığı adımları görmek bizi heyecanlandırıyor, Genç bir yetenek olarak Türkiye'de hak ettiği yere gelmesini diliyorum.” sözleriyle anlattı. 

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Konserin görsel dili, Bade'nin müzikal kariyeri ve şarkılarındaki imgeleri, sembolleri, bahsettiği gerçek dışı dünyaları, anıları, tanıdık ve tanımadık simgeleri ve duyguların izlerini taşıyacak şekilde tasarlandı. Sanat yönetimi doğrultusunda ortaya çıkan sahne tasarımı ve üretilen görsel içeriklerin sahne üzerindeki fiziksel birlikteliği, verdikleri mesajlar ve ışık tasarımı ile birlikte bütünsel bir hikaye anlattı. Toplamda bir buçuk ayı geçen bir süre boyunca 16 kişilik bir ekibin çalışmaları sonucunda hazırlanan konserin sahne tasarımı ve sanat yönetimini üstlenen Atıl Aggündüz, video içerikler için Afterwork ile çalıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Sahnede Bade’ye gitarda Ozan Kınasakal, bas gitarda Arsan Sağlar, tuşlu çalgılarda Yüce Akın ve davulda Ozan Öztürk gibi genç ve yetenekli isimlerden oluşan orkestrası eşlik etti. Mert Yemenicioğlu danışmanlığındaki şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Bade, bu özel gecede moda sektörünün genç yeteneklerinden Ercan Tenekecioğlu’nun tasarımlarıyla sahne aldı. 

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Bade’nin yaylı ve vurmalı çalgılarla yarattığı Türk esintisinin modern düzenlemeler ve beat’ler ile günümüze taşındığı albüm Kenan Doğulu imzası taşıyor. Bade’nin özgün vokal tarzını kullandığı şarkıcı kimliği, prodüktörü Doğulu’nun katkılarıyla bestelediği ve aranje ettiği parçalarla ortaya çıkan müzisyen kimliğiyle buluşuyor.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

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