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Kenan Doğulu’dan caz konseri

Geçtiğimiz yıl müzik kariyerinin 30. yılını unutulmaz konserlerle taçlandıran Kenan Doğulu, 2016 yılında yayınladığı ilk caz projesi “İhtimaller”i Bursalılarla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde buluşturdu.

Kenan Doğulu’dan caz konseri

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam 3 günlük Nilüfer Caz Festivali kapsamında, biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükenen konserde en sevilen parçalarının caz versiyonlarını seslendirdi. 

Kenan Doğulu’dan caz konseri

Doğulu, “Aşk Oyunu”, “Baş Harfi Ben” ve “Sımsıkı” gibi yıllardır dillerden düşmeyen parçalarını, birbirinden değerli caz müzisyenlerinin eşliğinde yepyeni düzenlemelerle yeniden müzikseverlerle buluşturan “İhtimaller” konseri ile dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sanatçıya sahnede piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Odman, trompette Şenova Ülker, trombonda Bulut Gülen ve saksofonda Engin Recepoğulları eşlik etti. 

Kenan Doğulu’dan caz konseri

Kenan Doğulu, albümün devamı niteliğindeki  “İhtimaller 2” projesinin müjdesini vererek yeni şarkılarından birkaçını da seslendirdi. Sevenlerinin alkışlarıyla bis yapan Doğulu, “Çakkıdı” ve “Kandırdım” şarkılarının ardından sahneden ayrıldı.   

 

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