 Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Rachel Araz trafik kazası geçirdiğini açıkladı.



Üç çocuk annesi Araz, "Korkunç bir Pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim. En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum" dedi.



Fenomene geçmiş olsun mesajı yağdı.

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