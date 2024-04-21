  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! İşte detaylar...

Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Rachel Araz trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

 Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü


Üç çocuk annesi Araz, "Korkunç bir Pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim. En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum" dedi.

Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü
Fenomene geçmiş olsun mesajı yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zara diyet programını açıkladı!
  Magazin

Zara diyet programını açıkladı!

Mert Kılıç'tan hayranlarını sevindiren haber!
  Magazin

Mert Kılıç'tan hayranlarını sevindiren haber!

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?
  Magazin

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?

İlker Görgülü adının aşk dedikodusuna karıştığı Zara hakkında açıklamada bulundu
  Magazin

İlker Görgülü adının aşk dedikodusuna karıştığı Zara hakkında açıklamada bulundu

Bülent Ersoy ile davalık olan Mustafa Keser'den çarpıcı açıklamalar
  Magazin

Bülent Ersoy ile davalık olan Mustafa Keser'den çarpıcı açıklamalar

Furkan Andıç 'Cadı' filmindeki rolünü anlattı!
  Magazin

Furkan Andıç 'Cadı' filmindeki rolünü anlattı!