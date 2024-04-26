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Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı! İşte detaylar...

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!

Dişlerine implant yaptıracak Yıldız Tilbe, o halini sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!
Şarkıcı, ön dişlerinin olmadığı halini yayınladı.

 Yıldız Tilbe'nin son hali hayranlarını şaşırttı!

Tilbe'nin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

 

 

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