 Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

TRT 1'de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Teşkilat dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Dizinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, projeden ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz senede dizinin diğer başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziden ayrılmış yerine Murat Yıldırım dahil olmuştu.

Instagram'dan açıklama yapan Deniz Baysal, "Benim için kolay değil... Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat... Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım; her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da her daim yanınızdayım... Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte... Ne mutlu bana yolunuz her zaman açık olsun... Ve siz kıymetli izleyicilerimiz... 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek, yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nasıl veda edebileceğimi bile düşünmemiştim açıkçası... Teşkilat'tan bir Zehra Balaban geçti. Ağlamıyorum gözüme Hançer" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.