  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

Deniz Baysal, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Teşkilat dizisinden ayrıldı. İşte detaylar...

Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

TRT 1'de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Teşkilat dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

Dizinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, projeden ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz senede dizinin diğer başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziden ayrılmış yerine Murat Yıldırım dahil olmuştu.

Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

Instagram'dan açıklama yapan Deniz Baysal, "Benim için kolay değil... Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat... Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım; her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da her daim yanınızdayım... Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte... Ne mutlu bana yolunuz her zaman açık olsun... Ve siz kıymetli izleyicilerimiz... 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek, yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nasıl veda edebileceğimi bile düşünmemiştim açıkçası... Teşkilat'tan bir Zehra Balaban geçti. Ağlamıyorum gözüme Hançer" diye yazdı.

 

 Teşkilat dizisinde Deniz Baysal şoku

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Deniz Baysal sörf yaptı
  Magazin

Deniz Baysal sörf yaptı

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı
  Magazin

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı
  Magazin

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı

Levent Can Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?
  Magazin

Levent Can Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! Sebebine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! Sebebine çok şaşıracaksınız!