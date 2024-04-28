Ünlü model Didem Soydan'dan bornozlu poz

Didem Soydan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.



Model, bornozlu karesini paylaştı.



Soydan'a Instagram'dan beğeni yaptı.



Model, yayınladığı karelerle sosyal medyada gündem oluyor.

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