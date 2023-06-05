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Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı. İşte detaylar...

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi ‘Teşkilat’ın sevilen başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

 Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

TRT 1’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda ikilinin eğlenceli halleri büyük beğeni topladı.

 Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

Canlandırdıkları ve izleyicilerin içselleştirdiği ‘Ömer’ ve ‘Zehra’dan setteki anılarına, birbirlerinin öne çıkan özelliklerinden yaşadıkları zorlu anlara kadar her şeyin konuşulduğu soru-cevap videosunda dizideki kadar uyumlu gözüken oyuncular, muzip hareketleriyle de oldukça sempatik gözüktü.

 

‘Unutamadığınız bir replik söyler misiniz?’ sorusu için iki oyuncunun da aklına gelen ilk replik 60.Bölümde Ömer’in Zehra’ya söylediği ‘Sevdin mi sen beni?’ oldu. Soruya ek olarak Deniz Baysal Yurtcu özellikle işkence sahnelerinde gelişen diyalogları sevdiğini ve o sahnelerin ayrı bir duygusu olduğunu dile getirdi.

 Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

‘Dizideki karakterlerinize bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu?’ sorusuna ise yüzleri güldüren bir cevap veren Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer’e ‘Bu kadar trip kalbe zarar, on yıl olmuş artık lütfen’ dedi.

 Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

Soru-cevap videosunun tamamı TRT 1 sosyal medya hesaplarından izlenebilir.

 Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı
‘Teşkilat’ yeni bölümleriyle her pazar TRT 1’de…

 

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