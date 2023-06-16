  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

Babalar Günü Yılın Sembol Babası Murat Yıldırım seçidi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

KızlarSoruyor tarafından düzenlenen toplamda 24.080 kişinin oy kullandığı iki ankette yılın sosyal medya ve ünlüler dünyasından yılın sembol babaları seçildi. KızlarSoruyor geleneksel sorusunu sordu ve ‘2023 Yılının Sembol Babası hangi ünlü isim olmalı?’ dedi. "Babalar Günü Sembolü Yılın Ünlü Babası" Murat Yıldırım, "Yılın En Favori Influencer Babası’ Ceyhun Kaan Karakaş seçildi. Sosyal medyadaki paylaşımları ile her gün hayatımıza renk katan influencer babalar da, o renkli dünyaya yansıtamadıkları nice zorluğu tecrübe edenlerden ve sadece bu sebeple de yılın sembol babası seçilmeyi fazlasıyla hak ediyorlar.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

Toplamda 24.080 oyla tamamlanan anketlerde, genel oyların yüzde 25’ini alan Murat Yıldırım Yılın Sembol Ünlü Babası olurken, ‘Çocuklarına gösterdiği en süper baba figürüyle, baba sevgisini hatırlatan influencer baba, oyların yüzde 40’ını toplayan Ceyhun Kaan Karakaş oldu.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

Ünlü Babaların Anketi Çekişmeli Geçti
Babalarımızın bize kattığı her şeye bir kez daha teşekkür etmek, bize o duyguları hatırlatmak için ‘Yılın Sembol Babası’ kim olmalı? sorusuna cevap arayan KızlarSoruyor topluluğu Murat Yıldırım cevabını verdi. Ünlüler dünyasından 7 adayın arasından seçilen Murat Yıldırım, yüzde 20 oy alan Ali Atay ve yüzde 17 oy alan Barış Arduç’u geride bırakarak 2023 Yılının Sembolü Ünlü Baba olmayı başardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Yıldırım: İlk defa öptü
  Magazin

Murat Yıldırım: İlk defa öptü

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı
  Magazin

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?
  Magazin

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Murat Yıldırım'dan dev anlaşma
  Magazin

Murat Yıldırım'dan dev anlaşma

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay yaşadığı kötü anı anlattı
  Magazin

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay yaşadığı kötü anı anlattı

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...
  Magazin

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...