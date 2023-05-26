Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Teşkilat dizisinde oynayan Murat Yıldırım, bir marka için kamera karşısına geçti.



Ünlü oyuncunun kombini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'ndeki İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda giydiği kamuflaja benzetildi.

Yıldırım'a hayranlarından binlerce beğeni geldi.

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