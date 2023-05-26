  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın kamuflajı bakın kime benzetildi. İşte detaylar...

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Teşkilat dizisinde oynayan Murat Yıldırım, bir marka için kamera karşısına geçti.

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?
Ünlü oyuncunun kombini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'ndeki İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda giydiği kamuflaja benzetildi.

 

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Yıldırım'a hayranlarından binlerce beğeni geldi. 

Murat Yıldırım bakın kime benzetildi?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın şifresi: Vefa ve samimiyet
  Güncel

Erdoğan'ın şifresi: Vefa ve samimiyet

Murat Yıldırım'dan dev anlaşma
  Magazin

Murat Yıldırım'dan dev anlaşma

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük yaz sezonunu açtı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük yaz sezonunu açtı

Pınar Deniz'e yoğun ilgi
  Magazin

Pınar Deniz'e yoğun ilgi

Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu
  Magazin

Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

Fedon'dan sürpriz proje
  Magazin

Fedon'dan sürpriz proje