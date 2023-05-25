Erdoğan'ın şifresi: Vefa ve samimiyet

Sıra dışı hikâyenin ardındaki isimler ise, Türkiye'nin en çok dinlenen radyocusu Mehmet Akbay yani namı diğer Gezegen Mehmet, diğeri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı...

ERDOĞAN'IN ŞİFRESİ: VEFA VE SAMİMİYET

Gezegen Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının ardındaki sırrın ne olduğunu ise şu sözleriyle anlattı; "Samimiyet. İşin sihri bu. Ondan nefret edenler 5 dakika kendisi ile zaman geçirse emin olun onu sevecektir. Erdoğan'ın en büyük sırlarından biri bu diğeri ise vefa duygusudur. Hayatında ona dokunan herkese sorun, size bunu söyleyecektir. Şöyle bir örnekle anlatayım. Benim iki kız evladım var. Onların isim babası Erdoğan'dır. Onca işinin arasında çocuklarım doğduğundan haber almış ve beni aramıştır. İsimlerini koymuştur. Bu tip sosyal ilişkileri bu kadar devlet işi arasında yönetmek herkesin harcı değil."

AĞAÇ DİKME KAMPANYASINDAKİ TANIŞMA

Her şey 1996'da Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde başladı. İstanbul'u yeşillendirme, ağaç dikme kampanyası yapılacaktı. Gülhane Parkı'nda sanatçıların da katılımı ile şarkılı türkülü bir konserle kampanya başlayacaktı.

İstanbul Belediyesi, bu organizasyonu sunması ve planlaması için Kral Radyo'dan Gezegen Mehmet'e teklif götürdü. Gülhane Parkı, tarihi bir konsere ev sahipliği etti. Binlerce insan konseri izlemek için Gülhane Parkı'na akın etmiş, sanatçılar ise tek kuruş bile almadan bu etkinliğe katılmıştı. Gezegen Mehmet ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk tanışmaları Gülhane Parkı'ndaki o gündü. Bir daha birbirlerini hiç bırakmadılar.

VEDA KONSERİ

Gülhane Parkı'ndaki ilk tanışmalarının ardından 3 yıl geçmişti. Erdoğan, Siirt'te yaptığı konuşmadan 10 ay hapis cezası almış, bu ceza da 1999'da kesinleşmişti. Gülhane Parkı'ndaki konserden sonra Kral FM, Kazlıçeşme'de Cumhuriyet Konseri düzenledi. Organizasyonu yapan Gezegen Mehmet'ti. Aslında bir nevi Erdoğan'a veda konseriydi. Cezaevine girmeden hemen önceydi. Ahmet Kaya, Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur kimler kimler yoktu ki konserde. Milyonlar Erdoğan'ı cezaevine yolcu ediyordu.

MEKTUPLAR YÜZÜNDEN İNGİLİZCE ÖĞRENEMEDİ

Gezegen Mehmet'in desteği Erdoğan cezaevindeyken de sürdü, mektup kampanyası yaptı, programlarında ismini hep gündemde tuttu. O kadar çok mektup geliyordu ki cezaevine, Erdoğan bu durumu Gezegen Mehmet'e takılarak, sonrasında şöyle anlatacaktı: "Senin yüzünden İngilizce öğrenemedim. Cezaevinde İngilizce çalışırım diyordum. Gelen mektupları okuyup yanıtlamaktan buna fırsat bulamadım."

AÇIK DESTEĞİN YERİNİ OBJEKTİFLİK ALDI

Gezegen Mehmet, yapılan söyleşide Erdoğan'a destek verdiği o günleri ve sonrasında yaşananları şu cümlelerle özetledi: "Cezaevi sürecinde ve öncesinde Erdoğan'a kayıtsız şartsız destek oldum. Çünkü haksızlığa uğramış bir insan vardı. Ahde vefa, adap, vicdan, adalet bunu gerektiriyordu. Başbakan olduğu gün ise artık bambaşka bir gündü. O kazanmıştı. Açıktan verdiğim desteğin yerini objektif bakış açısı aldı. O bir Başbakan ben de bir radyo programcısıydım. Ben programlarımı yaptım, o ülkeyi yönetti. Yeri geldi kendisini konuk ettim. En sert, zor soruları sordum. O, tüm samimiyeti ile sorularımı yanıtladı."

GÜNÜMÜZDE DESTEK VERENLERİN BİR KISMI RANT PEŞİNDE

Gezegen Mehmet'in Kral FM'deki yolculuğu bir kez kesintiye uğramış. O da Kral FM Cem Uzan'ın olduğu yıllarda. Yönetim tarafından kendisine karşı bir direnç olduğunu hissettiğinde, Uzan'ın Erdoğan'a ilk hakaret ettiği mitingden sonra ise rotasını Best FM'e çevirmiş. Birkaç yılın ardından da ise tekrar yuvasına dönmüş. Trollerden trollükten konuşurken günümüze geliyor söz.

Gezegen Mehmet bu konudan rahatsız. Geçmişle günümüzün muhasebesini yapıyor, durumu şöyle özetliyor: "Bugün kendisine destek verenlerin bir kısmı trole dönüşmüş durumda. Bunların da Erdoğan'a zarar verdiğini düşünüyorum. Bakın, halktan, sade vatandaştan bahsetmiyorum. Onları duyguları samimi. Ama gerek sanat, gerekse medya dünyasında bir takım insanların verdikleri desteği samimi bulmuyorum. Bazılarının bir beklenti içinde kendisine destek verdiklerini hissediyorum, görüyorum. Bir rant beklentisinin oluştuğunu anlıyorum. O beklentileri karşılık bulmadığında da düşmanca bir tavır sergileyebiliyorlar."

BÜTÜN YÜK ERDOĞAN'DA

Hem Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Parti'yi 25 yıldır takip eden bir isim Gezegen Mehmet... Dolayısı ile geçmişten bugüne bir hafızası var. O hafızanın tespitlerini de şöyle açıklıyor; “Şu an gördüğüm partinin üst yönetiminde birtakım yetkililer, elini taşın altına koymuyor. Bu nedenle bütün yükü Erdoğan'ın omuzladığını görüyorum. Tuzları kuru bir kitlenin de miş gibi yaparak Erdoğan'ı yalnız bıraktıklarını gözlemliyorum."

ERDOĞAN'IN UĞURU

Gezegen Mehmet, 7 Haziran 2015 ve 14 Mayıs 2023 seçimleri hariç her seçim öncesi mutlaka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kral FM canlı yayınında ağırladığını ve 28 Mayıs'taki seçimler öncesinde Erdoğan'a röportaj teklifini ileteceğini de söyledi. Gezegen Mehmet; "Sadece iki seçimden istediği zaferle ayrılamadı. O da 7 Haziran ve 14 Mayıs seçimleri oldu. Benimle yaptığı her radyo yayınından sonra katıldığı seçimlerden zaferle çıktı. Ben onun uğuruyum. (gülüyor)

NORMALLEŞME ADIMLARI GELMELİ

Gezegen Mehmet'in, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimleri kazanması halinde, kendisinden beklentisinin neler olduğunu da şu sözleriyle açıkladı; “Kutuplaşmayı bitirmesi ve ülkeyi normalleştirmesi yönünde adımlar atması yönünde; "Yenildiğinizde taviz verirseniz, acizlik olarak gözükebilir. Ancak kazandığınızda taviz verirseniz bu büyüklüktür. Bu anlamda Erdoğan'ın ülkeyi seçimden sonra normalleştirme adımları atmasını bütün ülkenin beklediğini düşünüyorum." dedi.

TERTEMİZ BİR SAYFA

Gezegen Mehmet, Toygun Atilla’nın "Sizce bu nasıl olmalı, normalleştirme adımları nelerdir?" sorunun yanıtını ise şu sözleriyle açıkladı; "Tüm bakanları milletvekili olduğu için tertemiz bir sayfa açma şansına sahip. Yıpranan, yorgun bakanların yerine istediği liyakat sahibi insanları bakan yapabilir. Toyfun Atilla, "Sadece bu kadar mı?" diyerek sorusunu yinelerken Gezegen Mehmet ise sözlerine şöyle devam etti; “Elbette bu kadar değil. Marjinalleri bir kenara koyarak söylüyorum. "Türkiye'nin neden yarısı bana karşı" diye bir muhasebe yapılmalı. O kalan diğer yarının makul istekleri dikkate alınmalı. Sonuçta onlar da bu ülkenin vatandaşları. Toplumsal barış açısından bu şart. Bunu yapabilecek ve başarabilecek tek insan da Erdoğan."

21 YILLIK İKTİDAR YIPRANIR

21 yıllık Erdoğan iktidarı dönemindeki günahları hem de sevapları Gezegen Mehmet kendi zaviyesinden şu sözlerle yanıtladı; “21 yıllık sürekli çalışan bir otomobil düşünün. Elbetteki o otomobilin, 21 yıldır garajda bekleyen otomobilden farkı olur. 21 yıl çalışan otomobilin çizikleri olur, çarpıkları olur, kimi zaman bozulur. Ancak 21 yıl çalışmayan, garajda bekletilen otomobilin üzerinde en fazla toz olur. Onun için Erdoğan iktidarı ile muhalefeti birbirinden bu örneklere ayırdıktan sonra eleştirilerimi yapmak daha doğru olur"

LİYAKAT VE KUTUPLAŞMA

Gezegen Mehmet'in eleştirilerini başlıklar olarak koyarsak aslında birçok insanın temel eleştirilerine tercüman olduğunu söylenebilir. Şöyle ki, liyakat ve ülkenin kutuplaşması öncelikli yaptığı değerlendirmeler. Sonrasında ise sığınmacı problemi, FETÖ ile mücadele sırasında yapılan birtakım hatalar, milli gelirin eşit olarak paylaşılamamasından ötürü artan ekonomik sorunlar, yargı ve hukuktaki sorunlar, tarım politikalarından dolayı çiftçinin yaşadıkları ve eğitimde 21 yıldır bir türlü model belirlenmemiş olması. Satır başı olarak yaptığı bu tespitleri şöyle açıyor Gezegen Mehmet :"Bazen yanlışlarımızla yüzleşmemiz gerek. Bir sorun olduğunu kabul etmez isek toplumun inancı kalmayabilir. O yüzden sorunlarla yüzleşilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için liyakatın sistemin doğru ilerlemesi için öncelik olduğunu düşünüyorum. Vasıflı, liyakat sahibi insanların ötelenmeden sistemin içinde yer almaları gerektiğini düşünüyorum"

SIĞINMACI PROBLEMİ

Sığınmacı problemi ile yüzleşmenin zamanının geldiğini ve hatta geçtiğini belirten Gezegen Mehmet, "Milyonlarca Suriyeli ülkelerindeki sorunun kaynağı olarak bizi görüyorlar. Bize minnet duymuyorlar. Bir arsızlık var. Bu yüzden kaynaşamıyoruz. Ayrıca yarın öbür gün Suriye ile ilişkilerimiz düzeldiğinde ülkedeki milyonlarca muhalif Suriyeli ile nasıl yaşayacağız. Ayrıca doğurganlık oranlarına bakıldığında önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bir beka sorunu yaşaması içten bile değil. Ciddi manada sığınmacı politikasının enine boyuna incelenmesi ve bu insanların mağdur olmadan ülkelerine gönderilmesini sağlanması gerektiğini düşünüyorum." diyor.

EĞİTİMDE REFORM

Eğitimde 21 yıldır halen bir model belirleyemediğimizin altını çizen Gezegen Mehmet, "Çocuklar bile artık girdikleri sınavların ismini ezberleyemiyor. Ciddi bir eğitim reformu yapılması şart"

Tarım politikalarının ciddi atılımlar yapma konusunda yetersiz kaldığına da dikkat çeken Gezegen Mehmet, "Kendi kendine yeten bir ülkeden ithalata yönelen bir ülke durumuna geldik. Üreten Türkiye için çok geç değil" ifadelerini kullanıyor.

İKTİDARIN BAŞARILARI

İktidarın başarılı yönlerinin de görmezden gelinmemesi gerektiğine vurgu yapan Gezegen Mehmet, "Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği dış politika diplomasi tarihine geçecek bir başarı. Her iki ülke ile de konuşabilen ve uzlaşmacı bir tavır güden dünyadaki tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir diplomasi başarısı"

Türkiye'nin İHA, SİHA ve milli teknolojide yakaladığı başarının görmezden gelinmemesi gerektiğini de vurgulayan Gezegen Mehmet, FETÖ mücadelesinde eleştirilecek hususlara rağmen Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda teşekkür edilmesini gerektiğini söyleyerek, "FETÖ, Türkiye'nin 60 yıllık meselesidir. Bunları iktidar doğurmadı. İnanın bu örgütle Erdoğan dışında hiç kimse bu kararlılıkla mücadele edemezdi. Bu örgütü hiç kimse deşifre edemezdi. Bu yüzden Erdoğan'a bu konuda teşekkür etmek gerekiyor" dedi.

ZOR SORULARLA KARŞILAYACAK

Toygun Atilla, söyleşinin sonunda Gezegen Mehmet'e, Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet gösterip de röportaj için kendisine geldiğinde, sorularını ve eleştirilerini yüzüne karşı bu rahatlıkla söyleyip söylemeyeceğini sorması üzerine Gezegen Mehmet; "Bugüne kadar kendisine hep en zor soruları sordum. Hiçbir zamanda yanıtlamamazlık etmedi. İsteyen herkes youtube dan bunları izleyebilir. Ayrıca şunu söyleyeyim, röportajlarımız öncesinde ne bana önden soru verildi ne de soracağım sorular istendi. Hep doğaçlama şekilde röportaj yaptık."dedi.

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