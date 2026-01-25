  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Türk Dünya İşkadınları Platformu (TÜDİP), girişimci kadınları parlatmaya devam ediyor.

 Kadın eli değdi raflar şenlendi

TÜDİP’in güçlü desteğiyle Çorum Sungurlu Kadın Kooperatifi’nin özenle üretilen ürünleri Migros raflarında tüketiciyle buluştu.

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Başkan Gülnur Kamaşak’ın öncülüğünde; Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Aslı Sarar Aydın ve iş dünyasının seçkin isimleri Çorum’da bir araya gelirken, kadın emeği alkış topladı.

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Buluşmada Türkiye–Tunus–Afrika hattında ticari iş birlikleri konuşuldu, kadın girişimciliği bir kez daha sahnenin yıldızı oldu.

Kadın eli değdi raflar şenlendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şahin Kendirci'nin oyunculuk itirafı
  Magazin

Şahin Kendirci'nin oyunculuk itirafı

Ümit Erdim çocuklarıyla çocuk oldu
  Magazin

Ümit Erdim çocuklarıyla çocuk oldu

İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı
  Gündem

İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı

Yasemin Kay Allen'dan sürpriz nikah!
  Magazin

Yasemin Kay Allen'dan sürpriz nikah!

Aliye Uzunatağan: Onu kaybetmek dünyamı kararttı
  Magazin

Aliye Uzunatağan: Onu kaybetmek dünyamı kararttı

Hasan Can Kaya, devlerin sahnesinde
  Magazin

Hasan Can Kaya, devlerin sahnesinde