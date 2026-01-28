Eskişehir’in Özel Şehir Tiyatrosu QuArt’dan yılın ilk yeni oyunu: Nayır Nolamaz!

Yeşilçam’ın büyülü abartısını bugünün absürt mizahıyla harmanlayan oyun, bir yanlış anlamanın bin düğüme dönüştüğü, her karakterin başka bir felaketle dans ettiği, kahkahanın sahneden salona fırladığı bir hikâye.

Eskişehir özel tiyatrolar arasında en çok turneye çıkan, kendi oyunlarını yazan ve yöneten QuArt Tiyatro, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı.

Yeni oyunu ile yine seyircilerin gönlünde taht kurdu.

Aşkın, aile kavgasının, kimlik karmaşasının ve tatlı deliliklerin iç içe geçtiği oyun, bu dünyada hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını sahneye yansıttı.