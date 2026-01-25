  • Video Galeri Foto Galeri
Sanatçı Haldun Dormen (97), Nişantaşı Telşvikiye Camii'nde son yolcuğuna uğurlandı.

 İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı

İzzet Günay (91), cenazade fenalaşarak, baygınlık geçirdi.

İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı
Sanatçıyı, arkadaşları tutarak, camiden çıkardı.

İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı
Günay, hastaneye kaldırdı. Günay, ilerleyen dakikalarda, Instagram'dan iyi olduğunu açıkladı. 

