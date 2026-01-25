 İzzet Günay; Haldun Dormen'in cenazesinde bayıldı

Sanatçı Haldun Dormen (97), Nişantaşı Telşvikiye Camii'nde son yolcuğuna uğurlandı.

İzzet Günay (91), cenazade fenalaşarak, baygınlık geçirdi.



Sanatçıyı, arkadaşları tutarak, camiden çıkardı.



Günay, hastaneye kaldırdı. Günay, ilerleyen dakikalarda, Instagram'dan iyi olduğunu açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.