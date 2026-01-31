 tabii’nin yeni orijinal dizisi Şule’nin çekimleri başladı

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, Türkiye’nin yakın tarihinde iz bırakan düşünür ve yazar Şule Yüksel Şenler’in hayat hikâyesini ekranlara getiriyor. Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı tabii orijinal yapımı "Şule" sete çıktı ve yakında tabii’de yayınlanacak.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in ilham verici hayat hikâyesini anlatan tabii orijinal dizisi “Şule” okuma provalarının ardından sete çıktı.

Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Tuğba Daştan, Fatoş Kabasakal, Mürşit Ağa Bağ, Tutku Ece Alkan ve Zeynep Ebrar Karaca gibi güçlü isimler yer alıyor.

"Şule" dizisinin yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu üstleniyor. Frame Pictures imzası taşıyan projenin yönetmen koltuğunda Ece Erdek oturuyor. Fikirleriyle bir döneme damga vuran, cesareti ve mücadelesiyle iz bırakan bir kadının yolculuğunu anlatan “Şule” yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



