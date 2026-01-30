  • Video Galeri Foto Galeri
Merve Nur Bengi'den düğün itirafı

Merve Nur Bengi'den düğün itirafı. İşte detaylar...

Merve Nur Bengi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Repo günümdeyim. Nişantaşı gezmesi yapmak istedim" dedi. Kürküyle dikkat çeken Bengi, "Her zaman havayı suistimal ediyorum. Bakıyorum kürkü giyeceğim hava var, hemen giyiyorum. Kürk tabii ki sahte bu arada! Kombini başka yere taşıyor. Kıyafet takıntım var. Vintage sayılacak ve eski hikayeli şeylere bayılıyorum. Onun araştırmasını yapıyorum" diye konuştu.

'Güller ve Günahlar' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Hikayemiz çok heyecanlı. Çektiklerimizi size izletmek için heyecanlıyım. Keşke benim bildiklerimizi bilseniz" diye konuştu.

Bengi, "Hiç rolünüzle karakterinizin benzer yönleri olduğunuzu düşündünüz mü?" sorusuna, "Sedef'le hiçbir benzerlik yok. Aslında eğlencesi burada başlıyor. Kendine benzer birini oynamak sıkıcı oluyor" yanıtını verdi.

MASALSI DÜĞÜN İSTİYOR
Orkun Göntem'le evlenen Bengi, "Farklı düğünler yapıldı, bunun bir sebebi var mı?" sorusuna, "Canımız isteyince düğün yapıyoruz. Bitince canım bir daha istiyor. Bir düğün daha yapalım bir daha eğlenmek istiyoruz. Düğüne doyamadım. Hep birlikte olmak çok güzelmiş. Doğum gününün çarpı 100 katı bir şey" cevabını verdi.

Oyuncu, "Evlilik size neler kattı?" sorusuna, "Çok şey katmadı açıkcası...Daha bütün ve birlikte hissetmeye başladık içsel olarak. Kendi düzenimize devam ediyoruz. Yoğun çalışıyoruz" yanıtını verdi. 14 Şubat'la ilgili Bengi, "İkimizde romantiğiz. Onu başka yerde bıraktım şimdi gizlice ben ona hediye bulacağım. Çok iyi hediye seçerim ama Orkun daha iyidir" diye cevap verdi.

Oyuncu, "Evlilikte 10'uncu yılda nikah tazelemek oluyor" sözlerine, "Ne 10 yılı, yakında bir tane daha istiyorum. Tadına bakacağım daha çok gelinlik var. Masaların olmadığı herkesin atlarda koşturduğu bir düğün istiyorum. Masalsı bir düğün. Uzun seneler binicilik yaptım, at binmeyi severim. Sizi şaşırtırım" diyerek, güldürdü.

