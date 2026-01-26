 Vildan Atasever ve Mehmet Erdem anne-baba oldu

2021 yılında evlenen oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, ilk kez anne-baba oldu.

Sağlıkla dünyaya gelen bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.