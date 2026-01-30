 Eşref'in fıstığı bu kez Linet için yollarda

Linet'in müzik listelerini altüst eden hit şarkısı 'Meğerse' için geçtiğimiz hafta İstanbul sokaklarında klip çekimi gerçekleştirildi.

Şarkıcı, klipte Balmain imzalı takım elbisesiyle dünyada trend olan "power suit" akımına güçlü bir yorum kattı.



Klipteki asıl sürpriz ise, 'Eşref Rüya' dizisinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle özdeşleşen ve 'Fıstık' olarak bilinen 1969 DeVille Coupe Cadillac oldu.



Linet'in ikonik araçla İstanbul sokaklarında tur atması büyük ilgi gördü.



Çekimler sırasında Cadillac'ı gören dizinin hayranları konvoy oluştururken, bazıları araçta Çağatay Ulusoy olduğunu düşünerek peşine takıldı.



Araçtan Linet'in indiğini gören kalabalık bu kez tezahüratlarını "Linet Tek!" sloganlarıyla değiştirdi.

O anlar drone ile kayda alındı. Cadillac'ın yarattığı yoğun ilgi nedeniyle trafikte kısa süreli aksaklıklar yaşanırken, bazı sahneler yeniden çekildi. Eva Records etiketiyle yayımlanan ve yapımcılığını Hazar Ekşioğlu'nun üstlendiği şarkının klibini Selim Akar yönetti.

Görüntü yönetmenliğini Varol Şahin üstlenirken, çekimlerde 40 kişilik bir ekip görev aldı. Linet'in merakla beklenen 'Meğerse' klibi, yakında tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

