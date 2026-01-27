 Megastar Tarkan ile Süperstar Ajda Pekkan aynı sahnede buluşuyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Tarkan'ın sahnesine süper yıldızlar gelmeye devam ediyor. Tarkan'ın yedi yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği biletli konserleri hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz konserinde Cem Yılmaz ile Kuzu Kuzu şarkısına düet yapan Megastar'ın konuğu bu defa Ajda Pekkan olacak.

31 Ocak'ta Volkswagen Arena’da sahne alacak Tarkan'ın sahnesinde süperstar Ajda Pekkan konuk olacak. İki dev star, üç şarkıya düet yapacak ve binlerce kişiyi coşturacak.

İkili, söz - müzik Tarkan'a ait yıllar önce Pekkan'ın söylediği Yakar Geçerim'i seslendirecek. Süperstar ile Megastar'ın ikinci şarkısı ise Hepsi Senin mi olacak. İkilinin üçüncü düet parçası ise Kimler Geldi Kimler Geçti olacak.



İki dev isim, cuma günü prova gerçekleştirecek. Tarkan ve Ajda Pekkan, cumartesi gecesi ise binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak.

