Melike Öcalan'dan evlilik açıklaması!

Melike Öcalan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

TRT Müzik'te yaptığı 'Melike ile Müziğin Ritmi' programı için sunucu, "Altıncı sezon çekimleri bitti. Yedinci sezona geçeceğiz, onun hazırlıkları var. Televizyonda uzun zamandır müziğin konuşulduğu ve canlı şarkıların söylendiği program yoktu. Hem sanatçı hem de seyirci özlemişti. Sunarken çok keyif alıyorum. Müzik sunmayı daha çok seviyorum. Biraz gecikmiş bir kararla birlikte dijitale geçeceğim ben de... Onun toplantıları var. Talk-show yapacağım 'Melike ile Müziğin Ritmi' programına benzer olacak. Sanatçılar konuğum olacak" dedi.

1.5 ÖĞÜN YİYORUM
Fit haliyle dikkat çeken Öcalan, "Aslında halen istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7-8 kilo verdim. 4-5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum. Aralıklı oruç moda olmadan da yapıyordum ve seviyordum. İki öğün yiyordum. Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz-kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum onun dışında spora ısınamadım" diye konuştu.

EKRANDA ŞİDDETE KARŞIYIM
Tiyatro geçmişi olan sunucu, "Bazı isimler tiyatro okumasına rağmen oyunculuğu ikinci plana atıp, televizyon önde oldu. Bunlardan biri benim. Sevilen programlar yapınca Melike olarak tanıdılar. Başka karaktere bütünmeyi ikinci plana attım. Televizyon daha çok ilgimi çekiyor" açıklamasını yaptı.

Öcalan, "Oyunculukta kurallardan halen bahsediliyor. Bazı oyuncuların öpüşme sahnesini kabul etmediği söyleniyor" sözlerine, "Meslek olarak yapılması gereken bir şey. Hayatın içinde ne varsa oyunculukta da o karaktere büründüğünüz zaman hepsinin olması gerekiyor. Tabii ki belli kurallar çerçevesi içinde düşünüyorum. Belki de oyunculuğu ikinci plana atma sebebim bu olabilir. Mesleki açıdan olması gerektiğini düşünüyorum ama bende beceremiyorum. Öpüşme ve birbirini sevme güzel şeyler ama ekranda şiddet var ona karşıyım. Herkes elinde silahla dolaşıyor dizide" yanıtını verdi.

MUTLULUĞU PAYLAŞMAK GÜZEL AMA BİR DOZU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Özel hayatıyla ilgili sunucu, "Evlilik defteri kapatır mısınız?" sorusuna, "Yarında evlenebilirim hiç de evlenmeyebilirim. Duygusal bakıyorum, iş gibi bakmıyorum. Karşılıklı sözleşme gibi bakmadığım için öyle olsa defalarca nikah masasına oturmuştum. Aşık olduğum ve kafaca net biri olduğu zaman yarında evlenebilirim" cevabını verdi.

Özel hayatını göz önünde yaşamamasına Öcalan, "Hangi mesleği yaparsak yapalım çok fazla gerçek olan bir şeylerin teşhire ihtiyacı yok. 'Ne kadar iyiyiz ve ne kadar aşığız' demeye ihtiyaç yok. Mutluluğu paylaşmak güzel ama bir dozu olduğunu düşünüyorum. İstediğim anda içim coşar ve paylaşırım" ifadelerini kullandı.

