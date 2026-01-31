Candy Candy Tersane İstanbul’da kapılarını açtı!

Şekerleme dünyasını çok boyutlu bir deneyim merkezine dönüştüren Candy Candy, İstanbul’daki yeni adresinde kapılarını açtı. SWOT Hospitality imzasıyla Tersane İstanbul’da hayata geçen marka; dünya markalarını, interaktif oyun alanlarını ve eğlenceli aktiviteleri 1.400 metrekarelik devasa bir alanda bir araya getiriyor.

Yenilikçi yeme-içme ve eğlence konseptleriyle öne çıkan SWOT Hospitality çatısı altında hayata geçirilen Candy Candy, Tersane İstanbul’da aileleri birlikte vakit geçirebilecekleri, oyunla tatlıyı bir araya getiren renkli bir dünyaya davet ediyor. Candy Candy; dünya çapında sevilen şeker ve çikolata markalarını, çocuklara ve ebeveynlere yönelik aktivite alanlarını ve eğlenceyi merkezine alan kurgusuyla klasik bir şeker dükkânı anlayışını farklı bir boyuta taşıyor.



Eğlencenin Hiç Bitmediği İnteraktif Bir Deneyim Evreni

Candy Candy, geleneksel bir alışveriş noktasının çok ötesinde; oyunun, keşfin ve yaratıcılığın iç içe geçtiği çok boyutlu bir yaşam alanı olarak konumlanıyor. Mağaza içinde gün boyu süren flashmob dans gösterileri ve çocuklarla birebir iletişim kuran interaktif palyaçolar, ziyareti yaşayan bir şölene dönüştürüyor. Yaratıcılığın kalbi ise Candy Lab’de atıyor. Misafirler burada kişiye özel şeker tasarımları ve eğlenceli uygulamalarla tatlı dünyasının mutfağına dahil oluyor. 4 yaş ve üzeri çocuklara özel Candy Kids Alanı ve gençlerin favorisi PlayStation oyun odaları, ebeveynler Tersane İstanbul’un tadını çıkarırken çocukların güvenle ve keyifle vakit geçirmesini sağlıyor. Tüm bu deneyim alanlarının yanı sıra Candy Candy; doğum günü kutlamaları, atölyeler, temalı çocuk aktiviteleri ve sezonluk eğlence programlarıyla her ziyareti farklı ve unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.

Şekerin En Eğlenceli Dünyası Tersane İstanbul’da

Candy Candy Tersane İstanbul, şekerleme dünyasını başlı başına bir keşif rotasına dönüştürüyor. Mağaza içerisinde yer alan Choco Choco, çikolata kaplı taze çilekleri ve iştah kabartan dev &freakshake& tasarımlarıyla tatlı tutkunlarını karşılarken; Chillato, Candy Candy ekibinin imzasını taşıyan el yapımı İtalyan gelatoları ve fırından yeni çıkmış yumuşacık doughnut çeşitleriyle damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Klasik pamuk şekerlerin festival havası kattığı bu renkli dünyada, devasa Pick & Mix şeker duvarları ve temalı ürün sergileri misafirleri karşı konulamaz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Sadece bir şekerci dükkânı değil, bir yaşam alanı olarak tasarlanan mekânda; küçük misafirlerin kendilerini özel hissedeceği Beauty Area’daki güzellik deneyimleri, helyum balonlarla dolu Balon & Kırtasiye köşesi ve gençlerin favori oyunlarıyla donatılmış PlayStation alanları, eğlenceyi her yaş grubu için eşsiz bir deneyime dönüştürüyor. SWOT Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla, Candy Candy’nin Tersane İstanbul’daki yeni adımını şu sözlerle özetliyor:

“Biz Candy Candy’yi tasarlarken klasik perakende sınırlarının tamamen dışına çıktık. Burası bizim için her saniyesi yaşayan, misafirleriyle bağ kuran ve onlara ‘mutluluk’ vaat eden bir deneyim sahnesi. Antalya’da bu konseptin ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu gördük; şimdi ise Tersane İstanbul’un atmosferinde bu çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. Asıl odak noktamız çocuklara bir oyun alanı sunmanın ötesinde, ailelerin birlikte nefes alabileceği, her köşesinde yaratıcılığın ve neşenin olduğu bir topluluk alanı yaratmak. Candy Candy’de biz sadece şekerleme sunmuyoruz; misafirlerimize eve dönerken yanlarında götürecekleri eşsiz bir duygu mirası ve anlatacakları yeni hikâyeler bırakıyoruz.” Candy Candy; enerjisi, interaktif yapısı ve sürekli yenilenen içeriğiyle İstanbul’un en neşeli ailebuluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

