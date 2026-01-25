 Şahin Kendirci'nin oyunculuk itirafı

Şahin Kendirci, Kıbrıs Acapulco Resort Hotel’de sahne aldı. Uzun süredir stüdyoda, kardeşiyle birlikte albüm hazırlığında olan Kendirci “14 şarkılık bir albüm geliyor. 5’er tane tekli, 4 tane de stüdyo çalışması olacak. Kardeşimle çalışmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Aramızda hiç dezavantaj yok, biz resmen aşk yaşıyoruz.” dedi. Albümde kendi bestelerinin yanı sıra Türk müziğinin efsane isimlerine ait şarkıların da yer alacağını belirten Kendirci, “Müslüm Baba’dan, Ferdi Baba’dan, Gülla ablamızdan, İbrahim abiden çok kıymetli eserler var. İnşallah herkes çok sevecek” diyerek iddiasını ortaya koydu.



KARAVANDA UYURUM YETER Kİ İŞİMİN İÇİNDE OLAYIM

Müzikte olduğu kadar oyunculukta da yükselişini sürdüren Şahin Kendirci, setlerde yaşadığı mutluluğu da samimi ifadelerle anlattı. Uzun bir aradan sonra yeniden A.B.İ dizi ile setlere döndüğünü söyleyen sanatçı, “Sahne de set de benim için aynı heyecan. İkisini de aşkla yapıyorum. Bazen ‘Hiç eve dönmeyeyim, karavanda uyuyayım’ diyorum. Annem ‘Oğlum manyak mısın?’ diyor ama ben işime aşığım” dedi.

BU BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Rol aldığı projelerde usta isimlerle çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Kendirci, “Oyunculukta yeni sayılırım ama böyle isimlerle yan yana olmak bu mesleği benim için çok daha kıymetli kılıyor. Nasıl müzikte ustalarımı örnek alıyorsam, oyunculukta da çok takdir ettiğim insanlarla aynı hikâyeyi paylaşmak büyük motivasyon, Kenan İmirzalıoğlu çok muhteşem bir insan hemen abi kardeş olduk, onunla aynı projede olmak benim için çok değerli” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Şahin Kendirci, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.