Fatih Ürek hayatını kaybetti

15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek (59), hayatını kaybetti.

Acı haberi sanatçının menajeri Mert Siliv duyurdu. Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Ürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

 

