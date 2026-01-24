 Yasemin Kay Allen'dan sürpriz nikah!

Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta evlendi!

Türkiye saatiyle cuma sabahı erken saatte dünya evine giren çift, bu sürpriz nikahı sadece çok yakınlarıyla paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.