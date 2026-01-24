  • Video Galeri Foto Galeri
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta evlendi!

 Yasemin Kay Allen'dan sürpriz nikah!

Türkiye saatiyle cuma sabahı erken saatte dünya evine giren çift, bu sürpriz nikahı sadece çok yakınlarıyla paylaştı.

