 Bülent Serttaş reklam yüzü olmaya devam edecek

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş geçen sezon reklam yüzü olduğu Armis Yataklarının satış rekoru kırmasından dolayı yeni sezonda da reklam yüzü olmaya devam edecek.

Bülent Serttaş, önceki gün Armis Yataklarının katıldığı fuar standında yeni projeler için imzasını attı.

ARMİS Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, "Reklam kampanyamızın ardından satışlarda yakaladığımız ivme, doğru iletişim ve doğru yüzle çalıştığımızın en net göstergesi oldu.

Bülent Serttaş’ın markamıza kattığı güven ve samimiyet, tüketiciyle kurduğumuz bağı güçlendirdi. Bu başarıyı sürdürmek adına iş birliğimizi yenileme kararı aldık."



Bülent Serttaş, 'Satışların artması firmaya bereketli gelmem beni çok mutlu etti. Her iki tarafa da hayırlı olsun' diyerek firma ile yeni projeler için imzasını attı.

Serttaş, imzalar atıldıktan sonra yatak pozuyla fuara renk kattı.

