 Cihangir Ceyhan’dan samimi açıklamalar: Hayat benim için havalı ve paralı geçti

Oyuncu Cihangir Ceyhan, Aslı Şafak’ın sunumuyla Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Sıfır Bir dizisiyle geniş kitlelerce tanınan, ardından Çukur, Alev Alev, Camdaki Kız ve Dengeler: Biri Olmak gibi projelerde rol alan Ceyhan, programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İstanbul’a geldikten sonra yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu anlatan oyuncu, son dönemi kendisiyle yüzleştiği bir süreç olarak tanımladı. Ceyhan, "2019’da İstanbul’a geldiğimden geçtiğimiz Ağustos ayına kadar sürekli çalıştım. Kafamda kendimle alakalı bir şeyleri muhakeme edebileceğim bir süreç yoktu önümde. Hayat benim için çok başarılı, keyifli, havalı ve paralı geçti. Ama buralarda şaşırmamak lazım. Geçtiğimiz beş aylık dönem kendimi iyileştirebileceğim, kendimle iletişim kurabildiğim bir dönem oldu" dedi.

Oyunculuk yolculuğunda kendini yeniden geliştirdiğini belirten Ceyhan, eğitim almaya başladığını da söyledi. Oyuncu, “Alaylı bir oyuncuyum. Meslektaşım olan birinden şimdi de haftada iki gün oyunculuk üzerine eğitim aldığım, yeniden yazıp çizdiğim çok daha başa döndüğüm, mesleğin bende eskittiği şeylere tekrar dönüp bakabildiğim bir süreçteyim. Efsanevi bir şekilde bana iyi geldi ve beni iyileştirdi. Bildiğim şeylerin tamamından yanıldığım bir dönemde olduğum için insanın altı çizili cümleler söylememesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.



YEMEĞİ DIŞARDA YEMEM, İKİNCİ KIYAFETİ ALMAM, ZİYAN KÜLTÜRÜ GEREK YOK

Hayatında tutumlu olmaya özen gösterdiğini dile getiren ünlü oyuncu, harcamalarla ilgili yaklaşımını şöyle anlattı: “Yaşıyorken yemek lazım ama ailede birisi tutumlu olacaksa o ben olabilirim. Aile hayatımın içinde en çok parayı evlat okuttuğum için oğlum harcıyor. Dışarda yemek yemeyi sevmem bana çok külfet gelir, bir şeyim varsa ikinciyi almayı da sevmem bu da külfet gelir. Ziyan kültürü yani gerek yok, yoksa fil gibi gider bütün mağazayı sömürürüz ama sonra ne olacak? Delirirsin yani gerek yok. Özel günler ve geceler dışında 20 yıl önce aldığım kıyafetleri giyiyorum ve keyif de alıyorum. Sponsordan giyinmiyorum kendi kafama göre giyiniyorum. Mesleğe başladığımda yaptım ama bana göre olduğunu düşünmüyorum. Sıfır1 dizisinde kendi kıyafetlerimi giydim ve onların viral olduğu bir dönem oldu. Ben kendi kafamın burada çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden kendi alışverişimi kendim yapıyorum."

ÇOCUK BÜYÜTMEK MADDİ MANEVİ ZOR

Oğluyla ilişkisi üzerinden babalığa dair düşüncelerini de paylaşan Ceyhan, bu sürecin hem zor hem de öğretici olduğunu vurguladı: “Günden güne bir adamın büyüdüğünü görüyorsun yanında başka birisi oluyor. Kendini de check ediyorsun. İki sene önceki konuşma dilimle şu anki konuşma dilim başka bir yere gidiyor. Karakteri oturmaya başlayınca sen de nasıl bir baba olduğunu anlamaya başlıyorsun. Babalığı herkese tavsiye ederim. Ama çocuk büyütmek maddi manevi zor.”

12 YIL BASKETBOL OYNADIM, BABAM BİR GÜN MAÇIMA GELMEDİ

Kendi babasıyla ilişkisine de değinen oyuncu, sert bir iletişim ortamında büyüdüğünü söyledi: “Sert olmanın hiçbir şey kazandırmadığını gördüm. Naif ve makul olmak iyidir. Babamla karşılıklı iletişim kurarak çözdüğümüz bir şey pek olmadı. O söyler dinlemezdi. Ben 12 yıl basketbol oynadım babam bir gün maçıma gelmedi.” “Üvey Baba dizisinde rol almak isterim” Ekranda görmek istediği projelere de değinen Ceyhan, geçmişte yayınlanan bir yapımı örnek gösterdi: “Üvey baba diye bir dizi vardı. Ona benzer bir iş tekrardan çekilse çok oynamak isterim.”

KAVGADA ARAYA GİRERİM

Günlük hayatta olaylara kayıtsız kalamadığını anlatan oyuncu, yaşadığı bir anıyı paylaştı: “Geçende spordan dönüyordum. Bir komşumuz var naif bir abi. Ters yönden gelen biriyle takışmış adamın gelmesini bekliyordu. Dayak yerdi o yüzden ben de onunla bekledim. Gelen çocuğu da gördüm sert bir çocuk belli. Onu parçalar yani normalde. Ayrılın gibisinden arabulucu oldum. ‘İyi tamam komşum işin rast gelsin’ diyip gidemem.” “Ben girdim 10 kişi ayağa kalksın falan benim için çok şehirli işler değil. Zor işler bunlar insan vebali almak falan. 37 yaşında bir abi varsa iyiye yöneltmiyorsa, kimseyi ekmek sahibi yapmıyorsa ne yapayım ben öyle abiyi? Ne konuşacağım ki ben onunla?”

