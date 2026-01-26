 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bilal Kalyoncu'nun Sancı projesine tam destek

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, film yapımcısı ve yönetmen Bilal Kalyoncu ile bir araya geldi. Görüşmede Sancı – İslamiyet’in Doğuşu' filmi kapsamında Çayırova’da kurulan film platosu ve Türk/İslam tema parkı projesi ele alındı.

Görüşmede, Türkiye’de sinema sektörünün geleceği ve kültür üretiminin güçlenmesi için yapılan çalışmalar ele alındı. Kalyoncu, yapım aşaması devam eden Sancı – İslamiyet’in Doğuşu filmi kapsamında Çayırova’da kurdukları film platosu ve eş zamanlı yürüttükleri Türk/İslam tema parkı projesine ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Projeyi dikkatle dinleyen Bahçeli, kültür-sanat alanında atılan bu adımların yalnızca bir film çalışması olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin tarihsel ve kültürel hafızasına katkı sağlayan bir vizyon taşıdığını ifade etti.

MHP Lideri Bahçeli, parti olarak Türk-İslam aile yapısına hizmet eden, Türkiye’nin değerlerini uluslararası alanda görünür kılan tüm girişimlerin yanında olduklarını belirterek, bu tip projelerin Türk milli hayatına somut katkı sunacağını vurguladı.

