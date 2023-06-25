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Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı

Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...

Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani, geçen yıl dünyaya gelen kızları Miray için Fas’ta geleneklere uygun bir düğün eğlencesi düzenledi.

Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı
Yıldırım düğün için İstanbul’daki yakınlarını Fas’a götürdü.

 Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı

Misafirlerinin masraflarını da karşılayan oyuncuya bu eğlence, 20 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) mâl oldu.

Kızı Miray için Fas geleneklerine göre düğün yapan Murat Yıldırım'ın harcadığı para dudak uçuklattı

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