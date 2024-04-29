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Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama! İşte detaylar...

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

Aslıhan Karalar, doğum gününü ve mezuniyetini Kandilli'deki evinin bahçesinde kutladı.

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!
Geçen haftalarda İngiltere Essex Üniversitesi İşletme ve Sosyal Bilimler bölümünden mezuniyet sevinci yaşayan oyuncu, 25'inci yaşına girdi.

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!
'Kuruluş Osman' dizisindeki Burçin Hatun'u rolüyle yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Karalar,

  Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

hem mezuniyetini hem de yeni yaşını yerli ve yabancı özel misafirleriyle birlikte kutlamış oldu.

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!
Oyuncunun, yakın dostları hediyelerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'NA (TODEV) bağışta bulunarak verdi.

  Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

Birçok ünlü ismin de katıldığı davette misafirleri ile yakından ilgilenen Karalar, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!
Partide Sibel Tepe de mini bir konser verdi.

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