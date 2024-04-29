  Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

Aslıhan Karalar, doğum gününü ve mezuniyetini Kandilli'deki evinin bahçesinde kutladı.



Geçen haftalarda İngiltere Essex Üniversitesi İşletme ve Sosyal Bilimler bölümünden mezuniyet sevinci yaşayan oyuncu, 25'inci yaşına girdi.



'Kuruluş Osman' dizisindeki Burçin Hatun'u rolüyle yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Karalar,

hem mezuniyetini hem de yeni yaşını yerli ve yabancı özel misafirleriyle birlikte kutlamış oldu.



Oyuncunun, yakın dostları hediyelerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'NA (TODEV) bağışta bulunarak verdi.

Birçok ünlü ismin de katıldığı davette misafirleri ile yakından ilgilenen Karalar, güzelliğiyle göz kamaştırdı.



Partide Sibel Tepe de mini bir konser verdi.

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