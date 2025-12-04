 Yeni Nesil Aile 128 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’i bir araya getiren “Yeni Nesil Aile”, Türkiye’de dikey dizi döneminin öncüsü oldu.

Sıcak bir aile hikayesini modern bir tempoyla anlatan yapım, Ekim ayından bu yana sadece Instagram’da 128 milyon görüntülenmeye ulaşarak herkesin konuştuğu, herkesin izlediği bir fenomene dönüştü.

Dünyada hızla büyüyen dikey dizi trendi, Türkiye’de “İki Dakika Creative House” ile yepyeni bir boyut kazandı.

Türkiye’nin ilk yüksek prodüksiyonlu dizisi olan “Yeni Nesil Aile”, yıldız oyuncu kadrosu ve mobil odaklı hikaye anlatımıyla fark yarattı. Başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yer aldığı ve sımsıcak bir aile hikayesini anlatan dizi, ikişer dakikalık kısa bölümleri ile izleyicilerin odağı olurken, Instagram, TikTok ve Youtube platformlarında Instagram’da 160 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

DİJİTALDE REKOR ÜSTÜNE REKOR

“Yeni Nesil Aile, Instagram’da 24 milyon tekil kullanıcı ve 2,6 milyon etkileşim elde ederek adeta dijital bir fenomene dönüştü. Instagram’da 415 bin paylaşım ve milyonlarca beğeni ve yorumla kullanıcıların gündemine oturan dizi, TikTok’ta 16 milyon izlenmeye ulaştı. YouTube’daki izlenme sayısı ise 14 milyon görüntülenmeyi aştı.

Üç platformda eşzamanlı olarak yayına giren “Yeni Nesil Aile’’, bu sayede yılın en çok konuşulan yapımları arasına girdi.



50 BÖLÜMDE SICAK, KOMİK VE SAMİMİ BİR HİKAYE

Modern ebeveynlik alışkanlıklarıyla geleneksel aile değerlerinin çarpıştığı ikişer dakikadan oluşan 50 bölümlük hikayesiyle “Yeni Nesil Aile”, izleyiciye hem kahkaha hem duygu dolu anlar yaşattı. Dikey formatta çekilen yapım, mobil izleme

alışkanlıklarına uygun temposu ve samimi diliyle geniş bir izleyici kitlesini kendine çekti. Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yanı sıra dizinin kadrosunda Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı ve Gurur Aydoğan gibi isimler de bulunuyor. Türkiye dışında, Azerbaycan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Fransa, Panama gibi çok sayıda ülkeden izleyicinin takip ettiği herkesin özlediği aile sıcaklığını seyirciyle buluşturan “Yeni Nesil Aile”, Türkiye’de dikey formatta içerik üretiminde yeni bir standardın kapısını araladı ve dijital hikaye anlatımında öncülük eden bir proje haline geldi.

