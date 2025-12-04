 Hande Subaşı ve Pelin Akil'den düet

Oyunculuk kariyerindeki başarısını müzikle taçlandıran Hande Subaşı, önceki akşam Scala adlı mekânda sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

2,5 saat boyunca sahnede kalan Subaşı, güçlü performansı ve enerjisiyle dinleyicilerden tam not aldı.

Mekânı dolduran kalabalık, ünlü oyuncunun repertuarı boyunca sık sık alkışlarla tempo tuttu.

Gecenin dikkat çeken detaylarından biri ise ünlü konukların yoğun ilgisi oldu. Subaşı’nı dinlemeye gelenler arasında Halil İbrahim Ceyhan, Pelin Akil, Nur Fettahoğlu ve Seda Güven gibi tanınan isimler vardı.

Sahnenin en büyük sürprizi ise Pelin Akil’in sahneye davet edilmesi oldu. İkili, birlikte yaptıkları düetle mekânda büyük coşku yarattı. Seyirciler, bu anları uzun süre alkışlayarak karşılık verdi.



“Kral Kaybederse” dizisindeki performansıyla son dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Subaşı, sahnedeki duruşu ve enerjisiyle de izleyenlerden tam not aldı.

