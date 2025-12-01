 Gonca Vuslateri: Biraz dayak yedim ama şimdi kabul ediyor

  • Video Galeri Foto Galeri
MoonLife Ödülleri gecesine yönetmen Hilal Saral ile katılan Gonca Vuslateri, beyazlar içindeki şıklığıyla dikkat çekti.

MoonLife Ödülleri gecesine yönetmen Hilal Saral ile katılan Gonca Vuslateri, beyazlar içindeki şıklığıyla dikkat çekti.

“Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülünü alan Vuslateri, uzun süredir bir araya gelemediği Saral’la aynı törende buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Vuslateri, sarı saç tercihine Saral’ın ilk başta sıcak bakmadığını esprili bir dille anlatarak: Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor. Aktör olarak deneme için ne gerekiyorsa tamam.” dedi.

Hilal Saral ise oyuncusunun doğal görünümünü çok sevdiğini belirtti: “Gonca’nın özel bir teni var. Koyu saçla göz rengi çok uyumlu, İtalyan kadınları gibi… Monica Bellucci gibi bir havası var. Sarı saç bana kozmetik gibi geliyor, doğallıktan uzaklaştırıyor ama sonradan izin verdim.” diye konuştu.

Kızı Asya Mone'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının büyük ilgi görmesiyle ilgili de konuşan Vuslateri, anneliğin kendisine yaşattığı heyecanı şu sözlerle anlattı: “Asya şimdi konuşmaya başladı. Sabah 8 gibi uyanıyor, gözümü açtığımda yüzü karşımda oluyor. ‘Nasıl tırmandın da geldin?’ diye bakıyorum. Eline bir elma alıp evin içinde dolaşmalar… Çok tatlı bir dönem, güzel gidiyor.”

