 Nadide Sultan'dan çarpıcı açıklamalar

90’larda “Konyalım” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Nadide Sultan, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu “Cemre ile TBT” programında çok sakar olduğunu söylerken sahnede mikrofonla Serdar Ortaç’ın dişini nasıl kırdığını da anlatıyor.

Dijital mecrada yayınlanan, Cemre Onaylı’nın sunduğu “Cemre ile TBT”ye konuk olan Nadide Sultan, 90’lı yılların sonlarına doğru müzikal çıkışı nasıl yakaladığını anlatırken o yıllar için “doyasıya yaşadığım dönemdi” diyor. 90’ları ciddi bir dönüşüm dönemi olarak da değerlendiren ünlü şarkıcı, televizyonlardaki çok kanallı dönemi, sinema kuyruklarını, kaliteli müzik programlarını, tiyatroları özlemle anıyor.

“Konyalım” şarkısıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, hakkında çıkan gazete haberleri üzerine gerçekleşen sohbette, 12 yaşında kanun dersleri alarak başladığı müzik hayatını anlatıyor. Ailesinin itirazlarına rağmen onları karşısına alarak önce Üsküdar Musiki Cemiyeti, ardından İTÜ Devlet Konservatuarı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giden Nadide Sultan, “O dönemde bilinen sanat müziği şarkılarını bilmezdim. O kadar eskileri bilirdik ki, Abdülkadir Meragi’lere kadar uzanırdı müzik bilgimiz” diyor.

ALTAY’A KUSURA BAKMA DEDİM

Çınarcık’taki ilk sahne deneyimi ve Altay’a vokal yaptığı günleri keyifle anlatan Nadide Sultan, Fatih Ürek ve mekanın sahibi Coşkun Sabah’tan gelen teklif üzerine, Altay’ı nasıl bıraktığını anlatıyor ve “Altay’a kusura bakma, daha çok para veriyorlar’ dediğini de anımsıyor.

KUBAT SAYESİNDE KONYALIM’I SÖYLEDİM

Programda, müzik yaşamının önemli şarkılarından “Konyalım”ın hikayesini Cemre Onaylı’dan dinleyen Nadide Sultan, “Bizim zamanımızda türkü söylemek meşhurdu. Ben de bir Selanik türküsü söylemek istiyordum. Kubat’ın önerisiyle “Konyalım”ı söyledim. Radyocular şarkıyı buldular ve patlattılar. Şarkı öyle patladı ki klip çekmek durumunda kaldık” diyor.

KRAL DA BENİM SULTAN DA BENİM

“Konyalım,” “Vuslata Beş Kala,” “Tutuldum” şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Nadide Sultan, Kuşum Aydın sayesinde tanıştığı Garo Mafyan’ın kendisini dinledikten sonra “Köpek gibi şarkı söylüyorsun” dediğini de söylüyor.

Ajda Pekkan ile çalıştığı yılları, çok zor olduğunu ifade ettiği stüdyo vokalistliği dönemini, 6 milyarlık klibinin öyküsünü, İzzet Öz ve Deniz Seki ile gittiği Özbekistan’daki müzik festivalindeki komik anılarını, Çifte Bela dizisiyle oyunculuk deneyimini, yılbaşında TV programlarındaki kıyasıya mücadeleyi anılarıyla ekrana yansıtan 90’ların unutulmaz ismi, nakaratını yazdığı şarkıyı izinsin kullananlara da “kral da benim, sultan da benim” diyor.

Programın ilerleyen dakikalarında, geçmiş dönemde gazetelere verdiği demeçleri değerlendiren Nadide Sultan, dünden bugüne magazin dünyasını irdelerken, kendisi için günün manşetini de kendisi atıyor: “Ben galiba anne olmak için yaratılmışım. Dünyam değişti. Çok sevdim anneliği. Müziği çok seviyorum ama Kaan bir yana, dünya bir yana.”

