  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor. İşte detaylar...

Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

Milyonların düğün ve kına gecelerindeki favori şarkısı hâline gelen Kına ile geniş kitlelere ulaşan Berna Tan, hayat hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

 Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

Diyarbakır doğumlu Tan, çocuk yaşta İstanbul’da iş hayatına atılarak zorlu bir mücadele verdi.

 Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

2008’de Popstar Alaturka yarışmasına Ebru Gündeş’in seçimiyle katılması, müzik kariyerinin dönüm noktası oldu.

 Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

Genç yaşta eşini kaybeden sanatçı, yaşadığı acıyı müziğe dönüştürdü.

 Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

“Ben mutlu olamadım ama mutlu etmeyi seçtim” diyerek çıkardığı “Kına”, kısa sürede ülke çapında fenomen oldu.

 Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

“Kına”, “Alyans”, “Çakmak Çakmak”, “Evleneceğim” ve “Nare” gibi şarkılarıyla tanınan Berna Tan, bugün enerjik sahnesi ve üretkenliğiyle müzik dünyasındaki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti