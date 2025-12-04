  • Video Galeri Foto Galeri
Ziynet Sali’den kırmızı elbiseli alev alev paylaşım!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali, kırmızı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından “Kalbimdeki ateşin elbiseme yansıdığı bir gece” notuyla paylaşarak adeta ortalığı kasıp kavurdu.

Ünlü şarkıcının iddialı kareleri kısa sürede büyük beğeni topladı ve takipçilerinden yorum yağdı.

Meslek hayatının 25. yılını konserler serisiyle kutlayan Ziynet Sali, bu özel turnenin finalini Londra’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sanatçı, 7 Aralık’ta Londra’da sevenleriyle buluşacağı konserin biletlerinin günler öncesinden tükenmesiyle büyük bir başarıya daha imza attı.

Sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konseri olay olan Ziynet Sali’nin, Londra’da vereceği final konseri şimdiden merakla bekleniyor.

