Yağmur Tanrısevsin Alf’ine kavuştu  

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün köpeği Alf ile Galataport İstanbul’da görüntülendi.

'Benim Adım Aylamaz' dizisinin Makedonya'daki çekimleri nedeniyle uzak kaldığı köpeğiyle sahilde yürüyüş yaparak zaman geçiren güzel oyuncu, daha sonra mağazalara göz gezdirmeyi ihmal etmedi.

Minik dostuyla Boğaz havası olan Tanrısevsin, tarzıyla da dikkat çekti. Oyuncu, yoğun geçen çekimler sonrası vaktinin çoğunu İstanbul'da yeni evinin dekorasyonuna harcadığını söyledi.

Tanrısevsin, “Bu yoğunluğun arasında bi taşınma sürecimde oldu. Bir yandan işlerin koşuşturması devam ederken, bir yandan da yeni evimin dekorasyonuyla ilgileniyorum” dedi.

 

