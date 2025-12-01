 Koray Avcı’dan sahneye para atan hayranına tepki!

  • Video Galeri Foto Galeri
Kuzey Kıbrıs’ın prestijli adreslerinden Les Ambassadeurs Hotel, yeni balo salonunun açılışını görkemli bir organizasyonla gerçekleştirdi.

(Gizem Özdilli - Ercan Turhan)

Ünlü model Gizem Özdilli ve otelin genel müdürü Ercan Turhan'ın katıldığı törende misafirler, hem zarafetle hazırlanan salonu hem de Koray Avcı’nın konseri öncesi oluşan coşkuyu deneyimledi.

Gizem Özdilli, salonun kısa sürede hazırlanmasına rağmen “son derece şık, konforlu ve etkileyici bir ambiyansa” sahip olduğunu belirterek gecenin özel geçtiğini söyledi. Genel Müdür Ercan Turhan ise Les Ambassadeurs’un önümüzdeki dönemde Türkiye’nin değerli sanatçılarını ve büyük organizasyonları ağırlamaya devam edeceğini vurguladı:

“Sürprizlerimiz var, zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ada zaten bölgenin amiral gemisi… Çok güzel şovlar ve özel etkinlikler misafirlerimizi bekliyor.” Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzelliklerine dikkat çeken Turhan, Türkiye'deki misafirlere de çağrıda bulundu: “Uzak destinasyonlara bakmayın. Çıkın çıkın gelin! Kıbrıs'ın güzelliklerini görün, tadına varın.”

Gece, yeni balo salonu için özel hazırlanan büyüleyici atmosferin ardından Koray Avcı konseri ile renklendi. Sahnede bir hayranının para atması üzerine Avcı, “Bizim sahnede para atılmaz; burada dertleşilir, muhabbet edilir… Bizim sahnede aşk var. Dertlerinizi unutun, bizim paraya ihtiyacımız yok, buraya eğlenmeye geldik!” diyerek salonda büyük coşku yarattı. Yere atılan paraları arkadaşlarıyla beraber toplayan sanatçı, “Üzerinde Atatürk resmi olan para yere atılmaz” diyerek parayı iade ettirdi.

Koray Avcı, konserin geri kalanında da performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

