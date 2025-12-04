 Oğuz Çetin: Günümüz futboldan keyif almıyorum

Fenerbahçe ve milli takımın efsane futbolcularından Oğuz Çetin, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Nişantaşı City’s’de yogaya giden kızı Buğçe Çetin’i beklediğini söyleyen Oğuz Çetin, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski futbolcu, pazartesi günü 1-1 beraberlikte sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Derbinin güzel geçmediğini söyleyen Oğuz Çetin, “Derbi keyifli olmadı. İki camiayı da üzmeyen bir sonuç oldu. Oyundan ziyade büyük baskı altında olan oyuncular çok kontrollü oynuyorlar, bireysel inisiyatif alamıyorlar. Onun dışında stat ortamı güzeldi” dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Çetin, “Hakemlerimiz güçlü kararlar alamıyorlar. Etki altında kalıyor. Yasin Kol ikinci yarı aldığı ve alamadığı kararlarla zayıf kaldı. Hakemler futbolun inceliklerini yeteri kadar algılayamıyor” diye konuştu.



Günümüz futbolunun mücadeleye dayalı olduğunu anlatan Oğuz Çetin, futbolun seyir zevkinin düştüğünü belirtti: “Futbol çok değişti. Geçmişte seyir zevki daha yüksekti. Çünkü yaratıcı oyuncular daha fazlaydı. Taraftarı tribünde mutlu eden, izlemekten keyif alan bir kitle vardı. Futbolun değişimiyle atletizm öne çıktı. Biz oyundan ziyade ikili mücadelelerle geçen maçlar izliyoruz. Geçmişte 90 dakikanın her anında Bir Rıdvan hocayı, Aykut hocayı unutamazsın. Yetenekler farklıydı. Şimdi futbolun fiziki yönünün oynayan futbolcu gruplarını görüyoruz. Ben çok keyif almıyorum”



Oğuz Çetin, röportaj sırasında yanına gelen kızı Buğçe’yi öpücükle karşıladı. Kızını yanağından öpen Çetin, birlikte kameralara hatıra pozu verdi.

