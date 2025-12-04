  • Video Galeri Foto Galeri
Yasemin Yürük istediği dizi projesini açıkladı. İşte detaylar...

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Çekimleri Belçika’da gerçekleşen The Traitors Türkiye yarışmasından yeni geldiğini söyleyen Yasemin Yürük, yorucu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Belçika’da kaldığı dönem Türk yemeklerini özlediğini anlatan Yürük, “Aşçımız çok uğraştı Türk yemekleri yapmak için tabii çok başarılı olamadı. Yemekleri özledim” dedi.

MENAJERLER UKALA
Yeni bir menajer ile anlaştığını ifade eden Yasemin Yürük, menajerlerin ukala olduklarını söyledi: “Önceki menajerlerim çok ukalaydı. Benden küçük olmalarına rağmen... Menajerlik oturup takipçi sayısına göre yapılan bir şey değil. Menajer elindeki sanatçıyı hazırlar ve sunum yapar, onun için çalışması gerekir. Oturup iş gelmesini beklemez”

Oyunculuk tekliflerine açık olduğunu belirten Yürük, “Dram oyuncusu olurum demiyorum ama yakın dövüş teknikleri alıyorum, sporla aram iyi. Bu tarz işlerde yer alabilirim” dedi.

