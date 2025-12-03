 Berdan Mardini'nin kitabı çıkıyor

Berdan Mardini, eşi Dilara Mardini'yle ikinci baharını yaşıyor.

Kaya Palazzo Resort & Casino'da sahne alan sanatçıya, eşi de eşlik etti.



Hem kendi fenomen şarkılarını hem de arabesk müziğine damga vurmuş eserlere yer veren Mardini, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Binlerce kişiye hem duygusal anlar yaşatan şarkıcı, halay da çektirerek eğlendirdi. Eşiyle barışan şarkıcı, "Her evlilikte ufak tartışmalar olur. Kısa süreli bir sorun yaşadık ama aşkımıza hiçbir şey engel olamaz. Çok mutluyuz. Kıbrıs sahneme eşlik etti. Güzel bir tatil yaptık, ikinci balayımız oldu" dedi.

Kendi ismini taşıyan kozmetik markasıyla adından sık sık söz ettiren Mardini, kitap müjdesi de verdi. 'Güller ve Dikenler' adlı kitabını bitirdiğini ve yakında raflarda olacağını belirten sanatçı, "Ticarette büyüyorum ve şimdi de kitap... Bir süredir aklımdaydı ve hayata geçirdim. Güzel bir eser oldu. Farklı bir kitapla sanatseverlerin karşısına çıkacağım" diye konuştu.

