Uğur Arslan kızı Ceylin Selin Arslan'ın kendisini geçtiğini söyledi

Uğur Arslan'ın müzisyen kızı Ceylin Selin Arslan, TRT Müzik'te ekrana gelen Melike Öcalan'ın sunduğu 'Melike ile Müziğin Ritmi' programına katıldı.

Uğur Arslan; Züleyha Ortak'ın yapımcılığını üstlendiği projede kızını yalnız bırakmadı.

Ceylin Selin Arslan, piyano çalıp şarkı söylediği sırada babası da eşlik ederek düet yaptı.

Uğur Arslan, "Spotify'de benim 'Karagümrük Yanıyor' 6.5 milyon, onun şarkısı 8.5 milyon. Benim aylık dinleyicim 30 bin onun 830 bin... 'Boynuz kulağı geçer' derler benim kızım da beni geçti" derken kızı, "Yok geçmedim. O farklı bir devirdi. Kaset sattı 8 milyon. Şu an dijital hakim, dönemsel bir şey" karşılığını verdi. Uğur Arslan, "Şuanın kaseti dijital. Dijitalde beni geçti. Ben kızıma bırakıyorum. O kazandı" açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK HAYALİM KONSER YAPMAK
Uğur Arslan, "Söylemiyoruz kızım olduğunu... Ceylin kendi müziğini yapıp, kendi ayakları üzerinde duruyor. Ödü kopuyor, 'Baba torpiliyle yapıyorlar' der diye... Benden her konuda daha yetenekli... Eğitimini aldı bu işin, biz eğitim almadık. Sözü ve müziği kendi yapıyor" diye konuştu. İkiliye daha sonra Melike Öcalan ve Züleyha Ortak da eşlik etti. Hedefleri için Ceylin Selin Arslan, "İlk hedefim okulu bitirmek. Daha sonra üniversite süreci. En büyük hayalim konser yapmak" dedi.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
