 Mahir Günşiray; Hatice Aslan'a olan aşkını anlattı

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Mahir Günşiray oldu.

EŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞAN MAHİR GÜNŞİRAY, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Günşiray sözlerine şöyle başladı “Claude öldüğü için eşim değil eski eşim. Resmi olarak eşim değil maalesef 2 yıl önce kaybettim. 26 sene beraber yaşadık ve çalıştık. Böylesine bir kayıp hayatımda ilk kez oluyor o yüzden ben biraz hazırlıksız yakalandım. Hiçbir zaman kabul de etmedim. Aslında 8 buçuk yıllık bir kanser mücadelesinin sonucuydu. Son güne kadar kabul etmedim. O biliyordu ama ben bilmiyordum. Ben hala hep umut var diye düşündüm. Ona “hiçbir zaman ölecekmişsin gibi düşünme” dedim.

HER ŞEYE RAĞMEN YALNIZ HİSSEDİYORSUN

Mahir Günşiray sözlerine şöyle devam etti “O kadar birlikte olan bir hayatımız vardı ki birden bire insan böyle kalıveriyor. Arkadaşların oluyor yanında bazı arkadaşların bu süreci iyi yönetiyor bazıları yönetmeyi bilmiyor. Çok destek alıyorsun ama yinede yalnız hissediyorsun”

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ AKLIMDAN ÇIKMIYOR

“Ölmeden önce söylediği bir cümle aklımdan çıkmıyor. ‘Bugüne kadar çok yalnızdın bundan sonra daha çok yalnız olacaksın ben bir tek buna üzülüyorum’ demişti. Bu sözü beni çok iyi tanıyan bir sözdü.”

İSTANBUL’A HATİCE ASLAN İÇİN GELDİM

Hatice Aslan’la bir süredir birlikte olan Mahir Günşiray, “Bildiğin Gibi Değil” filminin galasına da Hatice Aslan’la katılmıştı. İlişkisine dair ilk kez açıklama yapan Günşiray, programda yeni ilişkisine dair şu sözlerde bulundu: “İstanbul’a kız arkadaşım için geldim. Onunla beraber bir yaşam paylaşmaya başladım.”

HATİCE ASLAN VE MAHİR GÜNŞİRAY İSTANBUL’U TERK EDİYOR!

Günşiray sözlerine şöyle devam etti “Birkaç yıldır biraz daha az geziyorum. Ama yalnızlığımı giderecek bir arkadaşım oldu şimdi daha sık seyre çıkabilirim. O da denizi ve tekneyi çok seviyor. İşlerimiz bitince belki birlikte gideriz İstanbul’dan. Net planlarımız yok ama gitmek gibi planlarımız var”

HATİCE’YE ÇİÇEK ALIYORUM

“Çiçek almayı bilmezdim. Eskiden ben sana yemek yaptım yada gezelim tozalım o bana daha değerli geliyordu. Ama bir çiçek çok şey söylüyor. Şimdi alıyorum.”

BABAMLA SIKI BİR İLİŞKİM KÖTÜYDÜ

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Orhan Günşiray’ın oğlu olan Mahir Günşiray babasıyla ilgili şunları söyledi: “Babam oyuncu olmamı istemedi. Atılması gereken imzaları dedem attı. Babamla sıkı bir ilişkim yoktu 17 yaşındayken evden ayrıldım. 19 yaşında konservatuara girdim”

