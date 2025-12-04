  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

“Vildan’la Tadında” programı bu hafta, ekranların sevilen sunucusu ve içerik üreticisi Simge Fıstıkoğlu’nu ağırladı.

 Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

Yıllardır süren profesyonel birlikteliklerini sıcak bir enerjiyle harmanlayan Vildan Mumcu Özol ve Simge Fıstıkoğlu, yoğun programlarının arasında bir araya gelerek, izleyicilere keyifli ve ilham verici bir yılbaşı bölümü sundular.

 Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

Programın bu özel bölümünde, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan zengin baharat dokusuyla iç pilav ve modern dokunuşlarla hazırlanan nar gibi kızarmış yılbaşı tavuğu hazırlanırken; iki başarılı kadın ekrana hem lezzet, hem de keyif dolu anlar taşıdı.

 Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

Şık sunumuyla dikkat çeken yılbaşı sofrasında, iki ismin birlikte hazırladığı menü izleyicilerden tam not aldı.

Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı
Doğal, sıcak bir ev ortamında gerçekleşen çekimde, kahkahalar, mutfakta iş birliği, gündelik hayat üzerine içten paylaşımlar ve yılbaşı coşkusu, izleyicilere örnek bir “ev sohbeti” havası sundu. “Vildan’la Tadında” YouTube’da Muvia Kanalı’nda, kaçırmayın...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti