 Aşkım Kapışmak'tan dizi aşklarına gönderme

Aşkım Kapışmak, Marmara Forum'da gerçekleşen Forum Wishland'a katıldı.

2025 için mesaj atılan kuyuya notlarını bırakan yazar, "Pislikleri, kötü duyguları, dolandırıcıları, yalancıları, narsistleri ve ex'leri attım" dedi.

2025 için Kapışmak, "İyi anlamda üretebildiğim anlamda iyi geçti. İş olarak manipüle edildiğim yıldı. Ülke ve benim için de zordu" diye konuştu. 2026 için yazar, "Narsisizm çağı bitti, 2026'da iki duyguyu yoğun yaşatan döneme gireceğiz. Kendini koruyan için güzel bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

Dizi aşkları için Kapışmak, "Set aşkı yoktur, set cinselliği vardır. Seyirciye duyguyu verebilmek için PR yapıyorlar. Dizilerde aşk olmaz cinsellik olmaz. Dizi bitince biter her şey. Geçici ilişkiler..." açıklamasını yaptı.

Projelerinden bahseden yazar, "Daha çok müzik, sahne, film projesi ve dizi var. İki önceki kitabım senaryo yapılıyor. Yedi bölümlük dizi... Yazdığım 'Duramıyorum' diye şarkı 12 Aralık'ta çıkacak. Demet Akalın'ın albümünde de varım. 6 Mayıs'ta sahne alacağım. Stand Up içine şarkılar hazırlıyorum. Müzikal gösterim olacak" dedi.

