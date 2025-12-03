 Türk sineması için büyük gurur

Burak Dakak ve Kadir Çermik’in başrollerini paylaştığı Annem Hakkında, Asya’nın en prestijli festivali olan 24. Dhaka Film Festivali’ne seçildi.

Ayem Media yapımı filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Soner Sert üstleniyor.

Türkiye’yi temsil edecek kadroda Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

