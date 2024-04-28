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Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar! İşte detaylar...

Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Sevda Dalgıç önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı Citys'teydi.

  Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

"Biraz uzaklardayım" diyen oyuncu, dizi sektörü menajer oyunları ve gruplaşma nedeniyle uzaklaşmak zorunda kaldığı açıkladı.

  Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

"Biraz dizi piyasasından koptum" diyen Dalgıç, yaşadığı isyanı şöyle dile getirdi: "Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Sağlığa yöneldim. Herhalde menajer arkadaşlarla yakın olmak gerekiyor. Biraz sıkıntılı. Bülent Çetinaslan ve birçok arkadaşımın oyunculuğunu beğeniyorum ama iş bulamıyorlar. Döngü değişik. Eskiden daha farklıydı.

Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!
Eskiden castlar karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi o oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuk ve popülerlik başka bir şey. Artık fazla Türk dizisi izlemiyorum. Çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım var. Oyunculuğunu beğendiğim ve ekranda göremediğim çok isim var. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var" dedi. Esmer hali için Dalgıç, "10 sene sarışın gittim. 10 sene böyle gider. Gözleri esmerliğe alıştı"

 

 

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