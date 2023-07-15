Deniz Baysal sörf yaptı

Deniz Baysal, sörf yaptığı anları paylaştı.



Teşlikat dizisiyle ekranda olan oyuncu, zor anlar yaşadı.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan oyuncu, sörf yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.



Baysal, "O kadar keyif aldım ki…Neden daha önce yapmadığımı sorguladım" diye yazdı.

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