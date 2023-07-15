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Deniz Baysal sörf yaptı

Deniz Baysal, sörf yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...

Deniz Baysal sörf yaptı

Deniz Baysal, sörf yaptığı anları paylaştı.

Deniz Baysal sörf yaptı
Teşlikat dizisiyle ekranda olan oyuncu, zor anlar yaşadı.

Deniz Baysal sörf yaptı

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan oyuncu, sörf yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

Deniz Baysal sörf yaptı
Baysal, "O kadar keyif aldım ki…Neden daha önce yapmadığımı sorguladım" diye yazdı.

Deniz Baysal sörf yaptı

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