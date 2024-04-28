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Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca... İşte detaylar...

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Tarık Mengüç, alışverişe çıktığı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı.

 Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Oğlu Baran'ın kendisi gibi şarkıcı olduğunu anlatan Mengüç "Oğlum 20 yaşına geldi. İlk düetini Edis ile 'Ayyaş' şarkısına yapmıştı.

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Oğlumun şimdi tek başına söylediği şarkısı çıktı. Gururluyum. Baran benimle üç yaşında düet yaptı. İşletme okudu derken müzik sektörünü tercih etti. Biz ezildik ama yeni nesil ezilmiyor, kaymağını yiyor. Baran'ın ekibi çok iyi... Ben ona dokundum ve ilerlesin. Dünya starı olabilir. Çünkü dansta iyi, şarkıda iyi ve klip yönetmenleri iyi... Piyasayı sallayacak. Ona inanıyorum. Karizması yerinde... Aileye saygısını esirgemiyor. Güzel yetişti. Ondan razıyım" dedi.

 Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Mengüç, "Siz ne tür zorluklar yaşadınız?" sorusuna, "Ben bir şekilde popüler oldum ama zor zamanlar geçirdik. Dostlarım sayesinde kolay atlattım. Tarık Mengüç hiçbir zaman ezildiğini göstermedi. Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca... Kimseye bir şey söylemedim, kendi yağımda kavruldum. Servet ödedim ve sözleşmemi geri aldım. O zamandan bu zamana kadar Tarık Mengüç tek başına savaştı" diye yanıt verdi.

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

KÖR OLUYORDUM
Frekanslarla uğraştığını sözlerine ekleyen şarkıcı, "Olumsuz cümleleri olumluya çevirmek. Negatif insanları yanından ayırmak. Para enerjisi... Hem manevi hem maddi boyutu... Şu andaki frekanslar eğitimle alakalı" dedi. Tepesindeki saçların döküldüğü görülen Mengüç, geçtiğimiz günlerde sakallarını boyarken kör olma tehlikesi atlattığını anlatıp "Saçı yaktım. Canım sıkılıyordu kaynakları çıkardım. Saçlar döküldü. Geçen günlerde ise kör oluyordum. Şaşal kapağın içine saç boyası koydum. Sakallarımı boyamak için açtım. Bir anda gözlerime patladı. Bir gün sonra görebildim" şeklinde konuştu.

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