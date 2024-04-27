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Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı

Özge Özpirinçci, eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı. İşte detaylar...

Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, integralin müfredattan kaldırıldığını açıkladı.

Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı
Haberi gören Özge Özpirinçci, Twitter'dan açıklama yaptı.

 Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı

Oyuncu, "Eğitim hayatım boyunca kaldığım tek ders olasılık ve istatistik! Bizim gunahimiz neydi acaba?" diye yazdı.

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