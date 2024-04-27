 Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, integralin müfredattan kaldırıldığını açıkladı.



Haberi gören Özge Özpirinçci, Twitter'dan açıklama yaptı.

Oyuncu, "Eğitim hayatım boyunca kaldığım tek ders olasılık ve istatistik! Bizim gunahimiz neydi acaba?" diye yazdı.

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